La politique du gouvernement visant à promouvoir le paiement sans numéraire a entraîné la propagation des paiements en ligne au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La politique du gouvernement visant à promouvoir le paiement sans numéraire a entraîné la propagation des paiements en ligne au Vietnam ainsi que la course aux nouvelles technologies, contribuant ainsi à stimuler l'économie numérique.Une enquête menée en 2023 à l'échelle nationale par SAPO – une plateforme de vente et de gestion multicanale – auprès de 15.000 vendeurs, a révélé que jusqu'à 43,8% d'entre eux acceptaient les paiements par virement bancaire, dont 15,3% utilisaient les codes VietQR.Les banques proposent divers programmes de soutien aux vendeurs, comme la création de codes QR pour un transfert d'argent rapide et l'offre d'un tableau d'affichage du code QR à chaque magasin, a indiqué SAPO. En outre, les banques coopèrent avec des partenaires logiciels pour introduire d'autres fonctionalités utiles et lancer des programmes visant à stimuler les paiements sans numéraire.Selon la Société nationale de paiement du Vietnam (Napas), au troisième trimestre 2023, les paiements via les codes VietQR ont doublé pour atteindre plus de 100 millions de transactions par mois. Sur le système Payoo, les paiements via les codes QR ont progressé de 6% en volume et de 30% en valeur d'un trimestre à l'autre.Ce mode de paiement a déjà été utilisé pour le paiement des factures (électricité, eau, services de télévision et Internet, frais de scolarité et d'hôpital), le nombre de transactions ayant été multiplié par 2,6 par rapport au trimestre précédent.Ce mode de paiement est bien accueilli à la fois par les jeunes et les personnes âgées, a déclaré Napas, ajoutant que les frais de service sont plus compétitifs que d'autres, comme le paiement par carte, ce qui le rend préférable pour les vendeurs, en particulier les petits détaillants.Dang Tuyet Dung, directrice nationale de Visa au Vietnam et au Laos, a déclaré que le Vietnam s'était rapidement adapté aux paiements numériques, citant des statistiques montrant que l'année dernière, 66% des consommateurs avaient utilisé des paiements par carte en ligne, que 70% avaient utilisé des paiements par portefeuille mobile, une augmentation spectaculaire par rapport aux 61% enregistrés en 2022.Cela représente une opportunité lucrative pour les fournisseurs de services de paiement en ligne , qui tentent désormais d'augmenter la sécurité de ce moyen de paiement en appliquant des technologies avancées comme l'authentification biométrique (numérisation des empreintes digitales ou palmaires, reconnaissance faciale et analyse du rythme cardiaque).Les technologies de pointe devraient contribuer à développer les paiements QR pour des transactions plus faciles et sans erreur. L’activation du processus de paiement par la voix devrait également connaître une augmentation lorsque les technologies d’IA seront mieux mises en œuvre dans les smartphones.Le Vietnam tente d'adopter des technologies de pointe en matière de paiements sans numéraire afin de stimuler le développement de son économie numérique et de répondre aux exigences de son développement socio-économique en général. -VNA