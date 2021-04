La formation d’officiers d’état-major de l'ONU. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Département de maintien de la paix du Vietnam (ministère de la Défense) a inauguré le 14 avril une formation d’officiers d’état-major de l’ONU, soutenue par l’Initiative mondiale pour les opérations de paix (Global Peace Operations Initiative-GPOI), sous la forme directe et en ligne.



La formation regroupe 16 membres qui sont des officiers venus d’une dizaine d’unités du ministère de la Défense.



La formation vise à faire du Centre de formation au maintien de la paix de l’ONU au Vietnam un centre de formation de qualité dans la région. C'est aussi l'occasion de renforcer les relations d’amitié entre le Vietnam et les États-Unis, l'Union européenne (UE) et ses partenaires dans le domaine du maintien de la paix de l'ONU.



Selon le général de brigade Hoang Kim Phung, chef du Département du maintien de la paix au Vietnam, c'est la première fois que le GPOI soutient une formation pour des officiers d'état-major de l'ONU sous la forme directe et en ligne car les effets de la pandémie de COVID-19 ne permettent pas aux formateurs internationaux d'entrer au Vietnam.

Partageant lors de la cérémonie d'ouverture de la formation, Julian Bower, chef de l'équipe d’enseignants a estimé que les opérations de maintien de la paix de l’ONU s'adaptaient progressivement aux effets de la pandémie de COVID-19. Les opérations de maintien de la paix doivent continuer à être organisées.L’ONU donne des exigences de plus en plus strictes pour les officiers d’état-major . L’objectif de la formation est de fournir aux futurs officiers d’état-major les connaissances et la confiance dont ils ont besoin pour s'adapter et assurer leur mission plus efficacement, a-t-il précisé. -VNA

