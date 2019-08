Photo : https://www.nhandan.com.vn

Son La (VNA) - La 14e fête des cultures, des sports et du tourisme des ethnies du Nord-Ouest a été inaugurée dans la soirée du 18 août dans la province de Son La.

Organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les Comités populaires de la province de Son La et des autres localités de la région, ainsi que le Comité des affaires ethniques, cet événement suscite la participation de milliers de délégués, artistes, artisans et sportifs des sept provinces du Nord-Ouest que sont Son La, Diên Biên, Lao Cai, Lai Châu, Yên Bai, Hoà Binh et Phu Tho.

Lors de la cérémonie d’ouverture, la vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, également cheffe du Comité de pilotage de la fête, a souligné qu’après les 13 éditions organisées alternativement dans les sept provinces du Nord-Ouest, la fête était devenue un événement significatif sur le plan politique comme culturel. Elle promeut les valeurs culturelles originales et éminentes des ethnies dans la région et contribue au développement socio-économique local.

Du 18 au 20 août, diverses activités culturelles, artistiques et sportives sont prévues dans ce cadre.

Placée sur le thème « Préserver et valoriser l’identité culturelle des ethnies du Nord-Ouest à l’ère d’intégration et de développement durable du pays", cette fête vise à sensibiliser les gens à la préservation des valeurs culturelles des ethnies dans la région et à resserrer la solidarité entre elles. -VNA