Le vernissage de l'exposition dans la zone des vestiges du Président Hô Chi Minh à Hanoï

Hanoi (VNA) – Une exposition sur le Président Hô Chi Minh a été inaugurée mercredi 6 mai dans la zone des vestiges dans l’enceinte du Palais présidentiel à Hanoi, en l’honneur du 130e anniversaire du grand leader vietnamien (19 mai 1890).

L’exposition en cinq temps retrace la vie et l’œuvre du père du Vietnam moderne depuis le début de son périple à la recherche de la voie du salut national à la fondation du Parti et à la direction de la résistance du peuple pour reconquérir l’indépendance, à la fondation de la République démocratique du Vietnam, à la lutte victorieuse contre les agresseurs étrangers et à l’édification du socialisme.



Ce parcours riche de près de 250 photos, documents et objets présente également des activités du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, héritant et promouvant les valeurs des patrimoines que le Président Hô Chi Minh a légués et qui perdurent aujourd’hui.



Le même jour, un symposium intitulé «Le Président Hô Chi Minh - la vie et l’œuvre» a eu lieu dans la zone des vestiges du Président Hô Chi Minh. Les interventions ont souligné la tradition du Parti communiste du Vietnam et les contributions importantes du Président Hô Chi Minh à la cause révolutionnaire nationale.



Il contribue à promouvoir le mouvement "Étudier et suivre la pensée, l’exemple moral et le style du Président Hô Chi Minh" dans le nouveau contexte, a déclaré le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong.



Le monde entier connaît Hô Chi Minh comme héros de l'indépendance nationale, éminent homme de culture, ou encore grand penseur, théoricien hors pair, grand poète de la nation, grand journaliste révolutionnaire, stratège génial, diplomate exemplaire. –VNA