Hanoï (VNA) - Le 25 septembre, le groupe Neoventure a inauguré une exposition internationale intitulée «Vietnam Solar Power Expo 2019» au Centre national des conférences à Hanoï.

Attirant la participation de 48 exposants et de plus de 300 entreprises, cette manifestation leur permet de partager des connaissances et d’élargir leurs relations commerciales dans le secteur de l’énergie solaire qui est en plein essor au Vietnam.

Tô Ngoc Son, directeur adjoint du Département des marchés de l’Asie et de l’Afrique du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, a déclaré qu’au cours de ces dernières années, le marché vietnamien retenait l’attention de grandes entreprises mondiales du secteur de l'énergie solaire. Le pays continuerait d'attirer davantage d’investisseurs, producteurs et entrepreneurs, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de cette exposition qui se poursuit jusqu’au 26 septembre, sont également prévus des conférences, colloques et forums…

Le Vietnam compte actuellement 82 projets d’énergie solaire d’une puissance totale de 4.460 MW qui ont été raccordés au réseau national. L’énergie solaire représente environ 10% de la production nationale d’électricité. Environ 13 projets d'une puissance totale de 630 MW devraient être opérationnels d'ici la fin de cette année. -VNA