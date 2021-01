Hanoï (VNA) - L’exposition d’œuvres sculpturales ayant pour thème "Printemps du pays" s’est ouverte jeudi 28 janvier au Musée des beaux-arts du Vietnam, à Hanoï, et durera jusqu’au 28 février. Une cinquantaine d’œuvres y sont exposées."Les œuvres ont été réalisées par divers artistes formés à l’École des beaux-arts de l’Indochine ainsi qu’à l’École des beaux-arts du Vietnam", a informé le directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, Nguyên Anh Minh, lors de la cérémonie d’ ouverture Ces œuvres mettent en valeur plusieurs thèmes concernant le Parti communiste du Vietnam, l’Oncle Hô (1890-1969), le sentiment d’unité entre soldats, le peuple et le Président Hô Chi Minh, et surtout le sentiment de joie ressenti lors du premier printemps après la journée de réunification du pays (en 1975). Voici quelques titres d’œuvres : Le Président Hô Chi Minh (Vuong Hoc Bao, 1970), Le printemps 1975 (Trân Tia, 1975), L’Oncle cherchant la voie de la libération nationale (Diêp Minh Châu, 1985), etc.Les visiteurs pourront sentir l’ambiance printanière notamment à travers La fille qui joue de la guitare de Lê Công Thành, Course d’aviron de Ninh Thi Dên (1984) et Danse du printemps de Trân Viêt Hà (2001). D’autres œuvres mettent en valeur spécifiquement l’unité nationale : Le sillon de Trân Thiêt (1980) et La force de la jeunesse de Pham Ngoc Tuân (1983).Jusqu’aux années 80, les œuvres mettaient surtout en valeur les grands événements politiques de la nation vietnamienne. À partir du Renouveau (1986), les artistes ont développé de nombreux styles et thèmes, notamment sur les questions sociales. C’est le cas de Hoàng Mai Thiêp qui expose Cadeau de la mer (2017) et de Vu Huu Nhung avec Coéquipier (2003).Selon le directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, le changement de tendances dans la création, le fleurissement des expressions diverses, la richesse des matériaux utilisés par les artistes ont contribué à "renouveler la sculpture et à la rendre plus moderne".Cet événement vise à fêter le XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le 91e anniversaire du PCV et le Nouvelle An lunaire du Buffle. -CVN/VNA