Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Ta Quang Dong (2e de droite à gauche) lors de l'exposition.



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec les ambassades des pays de l'ASEAN au Vietnam, a inauguré une exposition de costumes traditionnels de l'ASEAN à Hanoï le 21 octobre.



S'adressant à la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, a déclaré que l'événement était destiné à célébrer le cinquième anniversaire de la Communauté de l'ASEAN et la prise de responsabilité par le Vietnam du président de l' ASEAN 2020.



L'exposition a pour but de présenter la culture, le mode de vie et les habitants des dix États membres de l'ASEAN à travers la beauté des costumes traditionnels, de renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples de la région et de contribuer à l'expansion de la coopération économique, d'investissement et touristique.

L'événement durera jusqu'au 28 octobre.