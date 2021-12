De droite à gauche : le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président Nguyen Xuan Phuc, le secrétaire général Nguyen Phu Trong, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une conférence nationale des cadres pour bien comprendre et mettre en œuvre la Conclusion et les Règlements du Comité central sur l’édification et la rectification du Parti a débuté le 9 décembre au matin.



Cette conférence est organisée par le Bureau politique sous format virtuel et présidée par Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti.



Le président Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, le permanent du Secrétariat Vo Van Thuong (tous sont membres du Bureau politique) y participent. L’événement réunit également les autres membres du Bureau politique, les secrétaires du Comité central, les membres du Comité central, les membres des Comités du Parti relevant du Comité central, les dirigeants du Front de la Patrie du Vietnam, d’organisations politiques et sociaux…