Le Quoc Phong (droite) et Alexander Bugayev signent un accord de coopération entre le Comité national de la jeunesse du Vietnam et l’Agence fédérale pour la jeunesse de Russie. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une cérémonie marquant l’ouverture du forum de jeunesse Vietnam-Russie 2019 a eu lieu le soir du 23 juillet à Hanoï.

Cet événement, qui se poursuit jusqu’au 29 juillet, est organisé par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, le Comité national de la jeunesse du Vietnam et l’Agence fédérale pour la jeunesse de Russie.

Ses activités sont prévues à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et dans la province de Quang Ninh (Nord), dans le but de saluer l’Année croisée Vietnam-Russie et de célébrer le 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux de l’amitié Vietnam-Russie.

Dans son discours d’ouverture, Le Quoc Phong, premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, a réaffirmé l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie. Selon lui, ce forum permet aux organes de la jeunesse et aux jeunes des deux pays d’échanger des informations et des expériences, notamment dans les activités liées au volontariat, à la participation des jeunes à l’édification de la Nouvelle Ruralité et au soutien de l’entrepreneuriat des jeunes.

De son côté, Alexander Bugayev, président de l’Agence fédérale pour la jeunesse de Russie, a déclaré souhaiter que les jeunes vietnamiens et russes contribuent activement au développement de la coopération entre les deux pays.

Outre ce forum, un forum de jeunesse Russie-Vietnam aura lieu du 24 septembre au 1er octobre à Moscou et à Saint-Pétersbourg. -VNA