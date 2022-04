Nouveau bureau de Forestry Innovation Investment de la Colombie-Britannique (Canada) au Vietnam. Photo: Forestry Innovation Investment

Vancouver (VNA) - L'administration de la Colombie-Britannique (Canada) a ouvert son premier bureau de l'Investissement dans l'innovation forestière (Forestry Innovation Investment - FII) dans la province de Binh Duong (Sud).

Le bureau est une première étape clé dans l'élaboration de la Stratégie de diversification commerciale de la Colombie-Britannique. La stratégie permettra aux entreprises de se connecter avec davantage de partenaires internationaux, créer plus d'emplois en Colombie-Britannique et aider à protéger le réseau commercial de la Colombie-Britannique contre les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'instabilité du marché et les tendances et changements géographiques spécifiques.

Dans le cadre de cette stratégie, l'ouverture du bureau dans la province vietnamienne de Binh Duong, troisième bureau international FII, vise à s'assurer que la Colombie-Britannique est le fournisseur privilégié de produits de bois d'œuvre résineux durables et certifiés du Vietnam, qui est le deuxième exportateur mondial de meubles en bois.

Nouveau bureau de Forestry Innovation Investment de la Colombie-Britannique (Canada) au Vietnam. Photo: Forestry Innovation Investment

La Colombie-Britannique exporte chaque année pour environ 20 millions de dollars canadiens de bois au Vietnam. De 2017 à 2021, les exportations de bois d'œuvre résineux de la Colombie-Britannique vers le Vietnam ont augmenté de 59%.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture par visioconférence, le consul général du Vietnam à Vancouver, Nguyen Quang Trung, a salué l'ouverture du bureau FII au Vietnam.

Il s'agit d'une étape concrète et importante afin de marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et le Vietnam (1973- 2023), a-t-il souligné. -VNA