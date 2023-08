Ouverture du salon Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2023 à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le salon international de l'alimentation et des boissons, de la transformation d'aliments, des technologies et équipements d'emballage (Vietfood & Beverage - Propack 2023), a ouvert ses portes le 10 août au Centre d'exposition et de convention de Saïgon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.



L'exposition présente une large gamme de produits sur plus de 800 stands de 700 entreprises en provenance de 20 pays et territoires.



Le point culminant de l'exposition de cette année est la présence des 10 pavillons nationaux de plusieurs pays, dont l'Inde, la Pologne et la République de Corée, présentant des produits alimentaires et des boissons méticuleusement conçus et diversifiés de ces pays.

Des entreprises investissent dans la conception de stands et la démonstration de la transformation de boissons à Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2023. Photo: VNA



Selon Nguyen Van Nga, représentante du ministère de l'Industrie et du Commerce, le marché vietnamien des aliments et des boissons connaît une forte croissance en 2023 après la pandémie de COVID-19.



Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2023 aidera à renforcer la collaboration entre entreprises vietnamiennes et étrangères, contribuant au développement de l'économie en général et du secteur de l'alimentation et des boissons en particulier, a-t-elle déclaré.



L'événement se poursuit jusqu'au 12 août. -VNA