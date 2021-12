Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 2e salon international VIMEXPO 2021 sur l'industrie auxiliaire et manufacturière a ouvert ses portes mercredi 15 décembre à Hanoï.

Il s'agit de la seule exposition internationale de ce type dans le cadre du plan de développement de l'industrie auxiliaire 2021, approuvé par le Premier ministre.



Dans l'objectif "Connexion pour le développement", VIMEXPO 2021 offre une variété de produits disponibles aux clients.

L'événement est également une bonne occasion de renforcer les échanges entre experts, dirigeants et hommes d'affaires opérant dans ce secteur. En outre, il promet d'offrir aux entreprises des opportunités de trouver de nouveaux partenaires et fournisseurs, et de mettre à jour de nouvelles technologies et connaissances.



Avec 200 stands de plus de 170 entreprises, le salon présente les produits des groupes d'industries auxiliaires de fabrication et d'assemblage automobiles, de génie mécanique, d'industrie de haute technologie, de produits électroniques, etc.



Clôture le 17 décembre. -VNA