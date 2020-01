La cérémonie d’ouverture du salon de presse printanière 2020. Photo : qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Le salon de presse du Têt 2020 s’est ouvert ce matin à Hanoï sous l’égide de l’Association des journalistes du Vietnam, de l’Association des journalistes de Hanoï et du service de l’Information et de la Communication de la capitale.



C’est un rendez-vous annuel incontournable à l’approche du Nouvel an lunaire. Tô Quang Phan, président de l’Association des journalistes de Hanoï, a déclaré :



« Il y a une trentaine de kiosques tenus par des organes de presse du Vietnam. Les publications passent en revue les événements politiques, économiques, culturels, sécuritaires, défensifs et diplomatiques marquants de 2019. Elles analysent aussi les orientations de développement de 2020 et des années suivantes ».



29 œuvres ont été honorées dans le cadre de la remise du prix journalistique Ngô Tât Tô. -VOV/VNA