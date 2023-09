Le Programme d'évaluation des compétences des futurs soldats de la paix des Nations Unies (CEPPP) s’est ouvert le 13 septembre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Programme d'évaluation des compétences des futurs soldats de la paix des Nations Unies (CEPPP) s’est ouvert le 13 septembre à Hanoï, dans le cadre de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN-Plus (ADMM+).



La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de représentants du ministère de la Défense, des ambassades et attachés militaires des pays de l’ADMM+ au Vietnam, du Secrétariat de l'ASEAN et des membres de 18 délégations des pays de l’ADMM+ (Australie, Brunei, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Philippines, République de Corée, Russie, Singapour, Thaïlande, États-Unis, Vietnam et Japon).



Présent à l'événement, le général de corps d'armée Phung Si Tan, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, a déclaré que le Programme voit la participation de près de 300 experts, stagiaires et observateurs des pays membres de l'ADMM+ . Il s’agit de la dernière activité du Groupe de travail d'experts de l’ADMM+ sur les opérations de maintien de la paix, cycle 4 (2021-2023), sous la coprésidence du Vietnam et du Japon.

Délégations participant au Programme CEPPP . Photo: VNA



C'est la première fois que le Vietnam accueille une activité multilatérale d'une telle envergure sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU, contribuant ainsi à affirmer le rôle et les contributions du pays aux mécanismes de coopération multilatérale sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU dans la région et dans le cadre de l'ADMM+ , a-t-il souligné.



Les co-présidents du Groupe de travail d'experts de l’ADMM+ sur les opérations de maintien de la paix, cycle 4 (2021-2023), le colonel Nguyen Nhu Canh, directeur adjoint du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam du ministère de la Défense, et Tomoko Matsuzawa, directrice de la coopération de défense dans la région Indo-Pacifique du ministère japonais de la Défense, cheffe du groupe d'experts en opérations de maintien de la paix, ont affirmé que les deux parties avaient étroitement collaboré et obtenu les objectifs des événements conjointement organisés, y compris le CEPPP.



Le CEPPP se clôturera le 21 septembre. -VNA