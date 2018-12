Hô Chi Minh-Ville, 13 décembre (VNA) - Le Forum des jeunes entrepreneurs de l'ASEAN 3 s'est ouvert 13 décembre à Hô Chi Minh-Ville.

A la cérémonie d'ouverture du Forum des jeunes entrepreneurs de l’ASEAN + 3 à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Cet événement de quatre jours est organisé par le Comité national de la jeunesse du Vietnam, en collaboration avec le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, réunissant 160 jeunes entrepreneurs et dirigeants de 10 pays de l'ASEAN et de trois pays de dialogue: la République de Corée, le Japon et la Chine.

Le forum placé sous le thème ‘’ Les jeunes entrepreneurs s’orientent vers dans le startup et l'innovation de l'agriculture de haute technologie’’ est une bonne occasion pour les jeunes entrepreneurs de partager des modèles de startup dans le secteur de l'agriculture de haute technologie, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de la communauté économique de l'ASEAN et à la construction d'une communauté de l’ASEAN durable.

S’adressant à la cérémonie d'ouverture, le secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Nguyen Ngoc Luong, a souligné la bonne coopération entre les pays membres de l'ASEAN et ses partenaires de dialogue.

Le startup et l'innovation dans l'agriculture de haute technologie sont une tendance mondiale, c’est pour quoi, les jeunes entrepreneurs devraient renforcer la coopération pour le développement de l'ASEAN 3, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Tan Sije Darren, représentant de Singapour, a déclaré que les pays de l'ASEAN font face à des défis, tels que l'augmentation de la population, le changement climatique et l'urbanisation rapide, qui ont affecté de nombreux secteurs, y compris l'agriculture.

Le startup et l'innovation dans l'agriculture de haute technologie sont considérés comme des solutions efficaces à ce problème, a-t-il déclaré, ajoutant que la collaboration sur ce domaine contribuerait à la stabilisation et au développement d'aliments de haute qualité dans chaque pays et dans la communauté de l’ASEAN 3.

Les délégués ont partagé des expériences dans le startup, ainsi que les défis et les opportunités dans le startup d’une entreprise agricole de haute technologie. Les participants doivent également visiter des établissements de l’agriculture de haute technologie et des attractions touristiques à Ho Chi Minh-Ville et dans la province de Dông Thap.

Le forum fait partie du mécanisme de coopération des jeunes ASEAN 3 du Vietnam afin de concrétiser l’initiative de Hanoi sur le développement des jeunes ressources humaines de l’ASEAN. Lors du forum, les jeunes entrepreneurs se rencontrent, échangent afin de développer des modèles d’entreprise orientés vers le développement durable tout en améliorant les connaissances des jeunes sur la communauté de l’ASEAN et en présentant les réalisations socio-économiques du Vietnam.-VNA