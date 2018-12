Des objets présentés à l'exposition « Le vieux Sai Gon ». Photo: vietnamfrance.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Festival Vietnam-France 2018, intitulé « Ensemble », s’est ouvert mercredi 5 décembre à l'Institut des échanges culturels avec la France (IDECAF) à Ho Chi Minh-Ville en l’honneur du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques des deux pays.

Le festival de six jours comprend une vingtaine d’activités culturelles, artistiques et gastronomiques organisées par l’IDECAF et la société de communication, d’éducation et de divertissement An Yen Media.

Il a été inauguré par un concert intitulé « Hanh Ngo » (Rencontre par hasard) où la musique a été utilisée pour décrire la formation et les mutations de la région méridionale ainsi que l’harmonisation culturelle entre le Vietnam et la France.

« Le vieux Sai Gon » (ancien nom de Ho Chi Minh-Ville) est reconstitué grâce à des éléments tels que des scooters et lecteurs de musique dans la salle d’exposition de l’IDECAF du 6 au 9 décembre. Les participants peuvent prendre des photos avec des mini-sculptures sur Sai Gon



Le 9 décembre, le Flamingo Theatre mettra en scène « Eugénie Grandet », une pièce arrangée par le scénariste Viet Linh et le réalisateur Tay Phong d'après un roman du même nom de l'écrivain français Honoré de Balzac.

Dans cette atmosphère festive, les amoureux de la cuisine française pourront goûter des plats préparés soigneusement et rencontrer le soir du 7 décembre le chef français Vincent Marcilhac.

Pour les cinéphiles, la semaine des films France-Vietnam présentera du 6 au 10 décembre une dizaine de films classiques français et vietnamiens comme Chung Cu, Il était une forêt, Paris Couture 2016…



Le festival s'achèvera à 10 heures le 20 décembre avec un concert mettant en vedette les pianistes Tuan Manh et Phi Phi, ainsi que des danseurs de l'école de ballet professionnel de Ho Chi Minh-Ville.-VNA