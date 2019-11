Une représentation lors de la cérémonie d'ouverture du Festival mondial du cirque d’Ha Long 2019. Photo:VOV

Quang Ninh (VNA) - Placé sous le thème « Un nouveau chapitre pour une merveille », le Festival mondial du cirque d’Ha Long 2019 s’est ouvert vendredi soir 15 novembre dans la province de Quang Ninh (Nord).

Le Festival réunit du 11 au 17 novembre plus de 100 circassiens venus de 20 pays et territoires, dont la Mongolie, Cuba, l'Éthiopie, le Canada, la Moldavie, le Brésil, l'Allemagne, la Russie, le Laos, l’Égypte, les États-Unis, le Japon, le Mexique et, bien sûr, le Vietnam.

Lors de cet événement, les visiteurs peuvent se plonger dans la magie du cirque avec acrobates, jongleries, clowns et funambules. En outre, sont prévus un concours de cirque, un gala de spectacles de cirque spéciaux, un séminaire intitulé « Le cirque et le potentiel de développement touristique » et un festival culinaire international.

Organisé pour la première fois, ce festival devrait contribuer à promouvoir le tourisme, ainsi qu'à présenter la culture de Quang Ninh. -VNA