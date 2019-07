Visiteurs au festival international du tourisme, de la culture et de la gastronomie de Nghe An. Photo: VOV

Nghe An (VNA) - Le festival international du tourisme, de la culture et de la gastronomie de Nghe An 2019 a débuté le 17 juillet dans la ville de Vinh, province de Nghe An (Centre).

L’événement, de cinq jours, réunit une centaine de stands d’entreprises vietnamiennes et étrangères venues de pays et territoires tels que République de Corée, Japon, Chine, Russie, Laos, Thaïlande...

Il s'agit du plus grand festival du genre jamais organisé dans la partie Nord du Centre. Il permet aux visiteurs de déguster des spécialités de Nghe An et d’autres localités vietnamiennes et de certains pays étrangers, ainsi que de découvrir des métiers traditionnels, des produits de la culture populaire et contemporaine du Vietnam.

Ce festival est aussi l’occasion pour Nghe An de rechercher des opportunités de coopération pour son développement.

Il contribue non seulement à diversifier les événements culturels et touristiques de Nghe An en 2019, dans le but d'attirer des visiteurs dans et hors de la province, mais offre également une plate-forme aux professionnels du tourisme et de la restauration pour échanger et apprendre des expériences. -VNA