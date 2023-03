Hanoi (VNA) - Le Festival du Tourisme de Hanoi 2023 s’est officiellement ouvert vendredi soir, 24 mars, dans la zone piétonne autour du lac de l’Épée restituée.

Le Festival du Tourisme de Hanoi 2023 réunit 150 stands de 15 provinces et grandes villes. Photo : VNA

Placé sous le thème “Connecter les patrimoines pour développer le tourisme”, l’événement qui se terminera ce dimanche réunit 150 stands de 15 provinces et grandes villes.

La zone des agences de voyage comprenant 60 pavillons présente les produits touristiques de Hanoï et ceux produits en partenariat avec d'autres provinces et villes du pays. Le bloc de kiosques des compagnies du tourisme internationales fournira aux visiteurs des informations sur les destinations touristiques d'autres pays afin de promouvoir les activités bilatérales.





À cette occasion, des millions de circuits domestiques et internationaux en rabais seront proposés aux touristes.

Dans le cadre du festival, il y aura également une conférence sur le développement des produits touristiques liés aux patrimoines, une foire de promotion touristique dans le district de My Duc et de nouveaux circuits vers la citadelle de Cô Loa, la cité royale de Thang Long et le vieux village de Bat Tràng.

Le Festival favorise un espace commun pour les kiosques d'autres provinces et villes, les kiosques touristiques, les espaces alimentaires et les villages d'artisans.



Le Festival comprend également une exposition de belles photos touristiques et une enquête pour découvrir de nouveaux produits touristiques uniques à Hanoï.





Cet événement vise à stimuler les activités d'échange culturel et à honorer le patrimoine culturel et à promouvoir l'image, le patrimoine culturel, les habitants de Hanoï et d'autres localités du Vietnam.

En 2023, Hanoï vise à créer un développement intégral du tourisme en termes d'échelle, de qualité de services, de quantité et de qualité des visiteurs, en assurant la durabilité, en maintenant son rôle de pôle touristique du pays. La ville vise 22 millions de touristes, dont 3 millions d'internationaux.- VNA