Thua Thiên-Huê (VNA) - Placé sous le thème «Patrimoine culturel, intégration et développement», le Festival de Huê 2022 s’est ouvert samedi et durera jusqu’au 30 juin.

Photo : VNA

Un programme artistique a eu lieu à 20h dans la cité impériale pour célébrer la ville patrimoniale, ouverte au développement durable. Un spectacle de lumière et deux collections d’ao dai - la tunique traditionnelle vietnamienne - intitulées «Pureté» et «Lotus et Phénix», ont été présentés au public.

Huynh Tiên Dat, le directeur du Centre du Festival de Huê et du comité organisateur de l’événement, a voulu insisté sur la qualité du programme.

«Cette semaine du Festival de Huê 2022 s’inscrit dans le cadre de nos fêtes estivales. Cette année, nous misons sur la qualité et la sophistication des programmes artistiques qui s’étalent de manière équilibrée sur toute la semaine», a-t-il dit.

Photo : VNA

S’adressant à la cérémonie d'ouverture, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Thanh Binh a déclaré que qu’après 20 ans, avec 10 festivals de Huê et 7 festivals des métiers traditionnels de Huê, l'ancienne capitale est devenue une destination incontournable pour les touristes vietnamiens et étrangers.

"Les festivals sont pour nous l'occasion de promouvoir la culture huéenne auprès des étrangers. Le festival de Huê est, lui, devenu une grande marque connue dans le monde. Il a contribué pour une part importante au développement touristique local", constate-t-il.

Le service provincial du Tourisme a déclaré qu'environ 200.000 touristes devraient participer aux activités du festival.

Cette année, huit séries d’activités principales et une trentaine d’activités d’accompagnement sont prévues. - VNA