Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 7e Championnat du Monde Vovinam Viet Vo Dao 2023 s'est officiellement ouvert au gymnase de Phu Tho à Ho Chi Minh-Ville.La compétition réunit plus de 650 athlètes venus de 35 pays et territoires de quatre continents : Asie, Europe, Afrique et Australie. Les athlètes concourent pour arracher 44 ensembles de médailles.Il s’agit de la compétition regroupant le plus grand nombre de pays et d’athlètes participants dans l’histoire du Championnat du Monde Vovinam depuis son organisation.Dans un discours de bienvenue, le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a déclaré que l'événement de cette année coïncidait avec le 85e anniversaire de la création du Vovinam, récemment reconnu par le ministère de la Culture, des Sports et de la Culture en tant que patrimoine culturel immatériel national, visant à faire du Vovinam un patrimoine culturel immatériel mondial.Dans les temps à venir, le Comité populaire de la ville demandera au service municipal de l'Éducation et de la Formation, au service municipal de la Culture et des Sports et à d'autres unités de déployer des efforts pour introduire le Vovinam dans les écoles.Le 7e Championnat du Monde Vovinam Viet Vo Dao 2023 se déroulera jusqu'au 30 novembre au gymnase de Phu Tho.