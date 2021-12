Hanoï, 7 décembre (VNA) - Le 2e Forum de coopération sur les ressources en eau Mékong-Lancang se déroule du 7 au 8 décembre sous forme virtuelle, sur le thème « La coopération pour résoudre les défis et promouvoir le développement commun ».

Photo d'illustration : VNA

S'exprimant lors de l'événement, le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha, a souligné que le bassin Mékong-Lancang abrite plus de 60 millions de personnes, confrontées à des défis de plus en plus graves, en particulier l'épuisement des ressources, la dégradation de l'environnement et la perte de biodiversité.

Par conséquent, il a souligné l'importance de travailler ensemble pour surmonter ces défis, en vue de protéger la prospérité et la culture dans la région, a-t-il réitéré. Il est également nécessaire d'élaborer un plan de développement global et durable pour l'ensemble du bassin sur la base des conditions et des intérêts spécifiques de chaque pays membre, ainsi que de chercher à renforcer les partenariats entre gouvernements et parties concernées, dont les organisations régionales et internationales, la communauté des scientifiques et des entreprises et la société civile, a-t-il souligné.

Le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha. Photo : VNA

En outre, les politiques et actions sur la gestion des ressources en eau doivent être conformes aux objectifs des dirigeants de la Coopération Mékong-Lancang, notamment la relance de l'économie verte dans la phase post-COVID-19 et la promotion du développement sur la base des objectifs de développement durable des Nations Unies et des engagements pris lors de la 26e Conférence sur les changements climatiques de la plus grande organisation mondiale (COP26), a-t-il ajouté.

Le ministre Tran Hong Ha a affirmé qu'en tant que membre actif et responsable, le Vietnam s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec d'autres pays pour mettre en œuvre les décisions des principaux dirigeants des États membres, afin de promouvoir la coopération avec tous les partenaires afin que le fleuve Mékong-Lancang devienne une zone de cultures abondantes en identité, connexion, amitié et coopération, intégration et développement.

À cette occasion, il s'est engagé à travailler ensemble pour transformer les défis en nouvelles opportunités de développement, affirmant une vision et une détermination communes pour un bassin versant durable et prospère.

Le forum vise à renforcer le dialogue sur les politiques, les échanges techniques et les expériences dans le domaine de la gestion des ressources en eau entre les pays membres et à accroître la mise en œuvre des décisions prises par les dirigeants du Sommet de coopération Mékong-Lancang ainsi que les accords des réunions ministérielles, en plus de promouvoir l'amélioration des moyens de subsistance des populations. – VNA