Hai Phong (VNA) - Le matin du 14 octobre, le 16e Congrès de l’organisation du Parti de la ville de Hai Phong (mandat 2020-2025) s'est ouvert, en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

S'exprimant au Congrès, Nguyen Xuan Phuc a félicité l’organisation du Parti municipale pour ses résultats obtenus dans la direction du développement socioéconomique de la ville.

Nguyen Xuan Phuc a approuvé les trois piliers de développement que le Congrès a soulevés au cours de la mission du prochain mandat, notamment l'industrie de haute technologie; l’économie maritime, la logistique portuaire et le tourisme commercial avant de demander à Hai Phong d'attirer de nombreuses ressources de développement, dont des grandes entreprises du pays et du monde pour investir dans le développement de haute technologie.

La ville doit maximiser le potentiel d'investissement national et étranger pour développer une économie maritime moderne avec une forte réputation commerciale associée au développement de services logistiques sur la base de la 4e révolution industrielle, les services commerciaux dont l'accent mis sur la connexion efficace du triangle touristique Do Son - Cat Ba - Ha Long; relier la région économique clé Hanoi - Hai Phong - Quang Ninh. À l'avenir, Hai Phong doit devenir un centre de tourisme vert avec des services diversifiés et de haute qualité, ainsi qu’un centre d'éducation, de formation, de santé, de culture, de science et de technologie dans la région côtière du nord.

Il est nécessaire de faire de Hai Phong une ville verte, intelligente et moderne, une ville digne de vivre. D'ici 2030, Hai Phong devrait répondre aux critères d'une ville de classe spéciale et après 2030, compléter les critères d'une ville moderne. Avec une vision à l'horizon 2045, Hai Phong devrait avoir un haut niveau de développement dans le groupe des villes d'action d’Asie.

En outre, Hai Phong a besoin de consacrer beaucoup de ressources pour mieux répondre aux besoins pratiques des citadins, améliorer la qualité de vie des personnes, la protection de l'environnement…

Nguyen Xuan Phuc souhaite que la ville développe fortement divers types d'entreprises, en attirant de grandes entreprises de haute technologie pour créer des piliers industriels afin de positionner l'image d'une ville portuaire moderne avec des technologies numériques intelligentes, promeuve les start-ups innovantes, en se concentrant sur le développement des PME, accélère la réforme administrative, assure fermement les tâches de défense nationale, de sécurité politique, d'ordre et de sécurité sociaux. -VNA