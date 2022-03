Nhập mô tả cho ảnh

Hanoï (VNA) - Le 13e Congrès national des femmes pour le mandat 2022-2027 s'est ouvert jeudi matin à Hanoï, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le congrès placé sur le thème "Promouvoir la tradition, la solidarité, la créativité et l'intégration ; construire une association forte pour le bonheur des femmes et la prospérité du pays", réunit 959 déléguées représentant les femmes vietnamiennes de différentes classes sociales, ethnies, religions et secteurs, ainsi qu'environ 200 invités.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, la présidente de l'Union des femmes du Vietnam (UFV) pour le 12e mandat , Ha Thi Nga, membre du Comité central du Parti, a souligné que le 13e Congrès national des femmes était un événement politique important, une grande fête de toutes les femmes à travers le pays, marquant le développement du mouvement des femmes et de l'Union des femmes du Vietnam.

L'égalité des sexes constitue un critère du progrès et de la civilisation", a déclaré le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong dans son discours à la Conférence culturelle nationale pour mettre en œuvre la résolution du 13e Congrès du Parti national. Cela affirme l'importance de l'égalité des sexes pour le développement durable du pays.

Dans le contexte des évolutions compliquées de l'épidémie, les activités de l'Union ont été renouvelées de manière flexible, répondant progressivement aux exigences pratiques, a déclaré Ha Thi Nga.

Le 13e Congrès national des femmes a pour tâche d'examiner et d'évaluer de manière objective et complète les résultats, les limites et les causes ; de tirer des leçons après 5 ans de mise en œuvre de la résolution du 12e Congrès national des femmes ; de déterminer les orientations et les tâches pour le mandat 2022-2027 ; d'approuver les statuts de l'Union des femmes du Vietnam (amendée et complétée) ; d'élire le Comité central de l'Union pour le 13e mandat.

Dans son rapport, la vice-présidente permanente du Comité central de l'Union des femmes du Vietnam, Do Thi Thu Thao, a déclaré qu'au cours des cinq dernières années, sous la direction du Parti, les femmes se sont unies et ont fait des efforts pour obtenir de grandes réalisations dans tous les domaines. Les objectifs nationaux en matière d'égalité des sexes ont fait des progrès remarquables, créant des conditions et des opportunités permettant aux femmes d'affirmer leurs bonnes qualités, leur grand potentiel et leur rôle important dans la famille et la société.

Les femmes sont de plus en plus conscientes de leur responsabilité et de leurs droits de citoyenneté, promeuvent leurs droits de propriété et participent activement à l'édification du Parti et du système politique.

Pour le 13e mandat, le Comité central de l'Union des femmes du Vietnam continuera de suivre de près et de concrétiser les orientations et les politiques du Parti, les tâches de développement socio-économique et de protection de la Patrie, de promouvoir les belles traditions des femmes vietnamiennes, de susciter le potentiel, la créativité, la volonté d'autonomie et de solidarité des femmes, de protéger les droits et intérêts légitimes des femmes, etc. -VNA