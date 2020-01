Photo d'illustration (Source: Internet)



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La première ligne de bus à deux étages pour les touristes de Ho Chi Minh-Ville a été inaugurée le 12 janvier.

Ce bus haut de gamme, à deux étages et à toit ouvert, permet aux passagers de se déplacer, en contemplant le paysage de la ville de haut.

Selon Nguyen Khoa Luan, directeur exécutif de la compagnie Anh Viet Hop on-Hop off Vietnam, ces bus touristiques roulent tous les jours. Leurs trajets traversent 24 rues, avec 30 points d’arrêt, où les passagers peuvent accéder à des vestiges culturels et historiques et à des beaux sites de la ville.

La ligne des bus à deux étages contribuera à attirer des visiteurs, en développant des produits touristiques de qualité de Ho Chi Minh-Ville.

Selon Tran Hung Viet, président de l'Association du tourisme de la mégapole du Sud, 2020 sera une année prometteuse du secteur touristique de la ville. Cette année, la ville fixe comme l'objectif d'accueillir 10 millions de touristes étrangers et 35 millions de touristes domestiques, générant un chiffre d'affaires de 165.000 milliards de dongs.

En 2019, la mégapole du Sud a reçu 8,619 millions de touristes, soit une hausse de 13,48% en glissement annuel, dont 7,595 millions d'étrangers. -VNA