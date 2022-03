Le pont d'or - un site touristique connu à Da Nang. Photo: VNA

Londres (VNA) - "Les Journées vietnamiennes au Royaume-Uni 2022" ont été officiellement lancées lundi soir, 28 mars, (heure locale) à Londres.

Se déroulant du 28 mars au 10 avril, le programme organisé par l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni constitue un événement significatif à l’occasion du 70e anniversaire de l’accession au trône de la reine Elizabeth II, son jubilé de platine.

Le programme comprend des activités d’échange culturel ; de promotion du commerce et des investissements ; de promotion de la coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la transformation verte, des énergies renouvelables, de la fintech, de l’entrepreneuriat, de l’innovation..., et de promotion du tourisme vietnamien alors que le pays a officiellement rouvert ses frontières au tourisme international.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam au Royaume Nguyen Hoang Long a souligné le développement vigoureux du partenariat stratégique Vietnam – Royaume-Uni avant de rappeler la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Royaume-Uni en 2021 et sa participation à la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) à Glasgow, en Écosse (Royaume-Uni), marquant un jalon dans le développement des liens bilatéraux.

Le diplomate a affirmé que l'engagement du Vietnam lors de la COP26 à atteindre l'objectif de neutralisation des émissions d'ici 2030, a été bien accueilli par la communauté internationale, en particulier au Royaume-Uni.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime à la COP 26. Photo: VNA

Avec cet engagement, à partir de novembre 2021, le Vietnam a attiré de nombreux engagements en matière d’investissement et de finance verte de la part de grands groupes économiques du Royaume-Uni et du monde, créant une vague d'investissements verts au Vietnam, a-t-il souligné

Lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, 30 accords ont été signés pour une valeur totale de plus de 30 milliards de dollars, marquant une nouvelle étape dans la coopération économique entre les deux pays. -VNA