La troupe d’artistes laotiens prend la photo souvenir. Photo : Toquoc.

Hanoï (VNA) – La cérémonie d’ouverture des Journées culturelles du Laos au Vietnam 2018 a été tenue, dans la soirée du 19 décembre à Hanoi, sous les auspices du Ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination son homologue laotien de l’Information, de la Culture et du Tourisme.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le vice-ministre laotien l’Information, de la Culture et du Tourisme a pris en haute considération de bonnes performances des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays au cours de ces derniers temps, en soulignant que cet événement culturel permettrait de resserrer la solidarité traditionnelle et la collaboration intégrale entre le Vietnam et le Laos, ainsi que de promouvoir l’amitié étroite chez les jeunesses vietnamienne et laotienne. À cette occasion, la troupe d’artistes laotiens a représenté diverses interprétations artistiques animées et empreintes d’identité culturelle nationale du Laos.

Pour sa part, la vice-ministre vietnamienne de la Culture, du Sport et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a mis l’accent sur les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, fondée par les Présidents Hô Chi Minh et Kaysone Phomvihane, cultivées par els deux peuples et transmises de génération en génération. Les relations d’amitié et de coopération bilatérales ont connu de nombreuses bonnes réalisations dans tous les domaines, notamment la politique, l’économie, la sécurité et la défense, la culture, l’éducation et la formation. En outre, le peuple vietnamien salue toujours chaque performance que la population laotienne a acquise sous la direction du Parti populaire révolutionnaire du Laos.

Les Journées culturelles du Laos au Vietnam 2018 tenues à Hanoi, à Son La et à Vinh Phuc contribueront à renforcer l’amitié traditionnelle, la solidarité et la coopération intégrale entre les deux pays. -NDEL/VNA