Marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville 2019. Photo: Internet

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 4e marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville a officiellement ouvert les inscriptions, a annoncé le comité d’organisation le 6 janvier, seulement trois semaines après la clôture de la récente édition, a annoncé le comité d’organisation le 6 janvier.

La course, quatrième du genre, sera organisée conjointement par le Service municipal du tourisme et celui de la culture et des sports en collaboration avec la Fédération municipale d'athlétisme, la compagnie Sunrise Events Vietnam et la banque Techcombank.

Avec pour thème "Rues vertes, ville verte", cet événement sportif, prévu pour décembre de cette année, devrait voir la participation de plus de 16.000 coureurs vietnamiens et étrangers.

Cette compétition comportera quatre distances: marathon (42 km), semi-marathon (21 km), 10 km, et 5 km.

Pour chaque kilomètre parcouru par les coureurs, le comité d’organisation versera 10.000 dôngs aux Fonds caritatifs de Hô Chi Minh-Ville. -VNA