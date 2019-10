Un stand de VIETRF 2019 . Photo: congthuong.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le 11e Salon international du retailtech et de la franchise (VIETRF 2019) et la 4e exposition internationale de café, de thé et de pâtisserie du Vietnam 2019 (Coffee, Tea & Bakery Expo Vietnam 2019) ont débuté le 31 octobre au Centre des foires et des expositions Saigon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville.

Organisé par le Coex Vietnam, Retail and Franchise Asia et la compagnie de publicité et des foires commerciales Vinexad, VIETRF 2019 réunit 180 modèles de franchise et 100 marques de la retailtech de nombreux pays dont la République de Corée, Singapour, la Chine, l’Indonésie, les Philippines.

Les unités participantes présentent des produits, équipements et technologies au service des chaînes de magasins.

La quatrième édition de la Coffee Expo Vietnam, quant à elle, est organisée par la compagnie Coex Vietnam, la compagnie de publicité et des foires commerciales Vinexad et l’Association du café et du cacao du Vietnam (Vicofa).

Cet événement présente sur 205 stands, des équipements, matières premières pour la préparation du café, des boissons et de pâtisserie de marques nationales et internationales.

Dans ce cadre sont également prévus le Championnat des baristas du Vietnam 2019 (Vietnam Super Barista Championship 2019) et le Championnat international des maîtres torréfacteurs 2019 (International Coffee Roast Master Championship 2019).

Ces deux événements vont s'achever le 2 novembre. -VNA