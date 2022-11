Phnom Penh, 3 novembre (VNA) - La 5e Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS) et la 6e Conférence des ministres du Tourisme Cambodge – Laos – Myanmar – Vietnam (CLMV) ont débuté le 3 novembre dans la province de Siem Reap, au Cambodge, sous la présidence en ligne du Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen.

Lors de la conférence. Photo : VNA

Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre cambodgien a déclaré que les événements offraient une occasion spéciale aux responsables du secteur du tourisme de l'ACMECS et du CLMV d'évaluer les impacts du COVID-19 sur le secteur du tourisme, définissant ainsi des stratégies appropriées pour promouvoir la reprise et davantage de coopération.



Il a salué les efforts déployés et mis en œuvre par les responsables du secteur touristique de l'ACMECS et du CLMV, et a souligné le rôle du secteur du tourisme pendant la crise du COVID-19.

Les pays membres de l'ACMECS et du CLMV devraient élargir davantage leur coopération dans le développement du tourisme rural, notamment le tourisme communautaire, l'écotourisme, le tourisme d'aventure et le tourisme de santé et gastronomique, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Hun Sen a souligné la nécessité pour l'ACMECS et le CLMV de construire un cadre de coopération afin de soutenir les petites et moyennes entreprises, en les aidant à devenir l'épine dorsale d'un développement touristique durable et résilient.

Il a suggéré que les pays de l'ACMECS et du CLMV renforcent l'échange d'expériences sur la transformation numérique dans l'industrie du tourisme.

L'ACMECS, un cadre de coopération entre le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam, vise à utiliser les diverses forces des pays membres et à promouvoir un développement équilibré dans la sous-région. Il promeut la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du tourisme et du développement des ressources humaines.

Parallèlement, le CLMV promeut la coopération sous-régionale et régionale entre les pays membres pour promouvoir un développement économique durable.- VNA