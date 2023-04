La cérémonie d'ouverture. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La foire internationale du commerce Vietnam Expo 2023 s’est ouverte mercredi 5 avril au Centre international des expositions de Hanoï, au 91 rue Tran Hung Dao. Vietnam Expo 2023 réunit 600 stands de plus de 500 entreprises venues de 16 pays et territoires. Les stands se divisent en cinq groupes: marques nationales et produits d’exportation, espace international, machines et équipements et industrie auxiliaire, technologies numériques, commerce électronique, et industrie agroalimentaire.

Dans son allocution d'ouverture, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai a passé en revue la reprise et le développement économiques nationaux l'année dernière, avec un produit intérieur brut (PRB) en croissance de 8,02 %, le plus élevé depuis 2011, la production industrielle considérablement augmentée et l'import-export atteignant le record de 730,28 milliards dollars.

Les visiteurs à l'expo. Photo: VNA Au cours des deux premiers mois de cette année, la valeur d'import-export a atteint près de 49,44 milliards de dollars, a déclaré le responsable, ajoutant que bien que ce chiffre représente une baisse d'une année sur l'autre, il reflète les efforts des agences à tous les niveaux et de la communauté des affaires.

Il a attribué les résultats aux contributions importantes des activités de promotion du commerce, avec le déploiement des solutions afin d'assurer la circulation des marchandises et de stimuler les importations et les exportations.

Depuis sa création en 1991, Vietnam Expo a apporté des valeurs économiques et des opportunités pratiques aux entreprises nationales, les aidant à accroître leurs exportations, à promouvoir le marché intérieur et à améliorer leur capacité à s'engager dans la chaîne de valeur mondiale, tout en contribuant à concrétiser l'engagement du gouvernement envers les relations internationales et l'intégration économique, a-t-il souligné.

Selon les organisateurs, de nombreuses délégations et organisations internationales et des étrangers de plus de 60 pays et territoires se sont inscrits pour visiter l'événement, dont les délégations de Slovaquie et de Chine auront des échanges commerciaux.

D'autres séminaires visant à accroître l'efficacité de l'investissement et la promotion du commerce sur les marchés nationaux et étrangers seront également organisés.

Organisée annuellement depuis 1991 par le Département de promotion du commerce du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et la société par actions de publicité et de foires commerciales Vinexad, Vietnam Expo est un rendez-vous (en avril à Hanoï et en décembre à Hô Chi Minh-Ville) pour les clients internationaux et une occasion pour les entreprises vietnamiennes de se rencontrer, d’échanger et d’élargir leurs marchés. -VNA