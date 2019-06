L'affiche de l'événement. Photo : vietnamfarmexpo.com

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Service municipal de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec l’Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville, a inauguré le 19 juin une série d’expositions et foires sur les machines et technologies agricoles au complexe sportif Phu Tho dans le 11e arrondissement.

Il s'agit de Farm & Food Tech 2019, Agritech Vietnam 2019 et Vietnam Farm & Food Expo 2019.

Ces foires et expositions réunissent 200 stands de plus de 100 entreprises de différents pays, dont la République de Corée, le Japon, la Malaisie, la Chine et bien sûr, le Vietnam.

Farm & Food Tech 2019 présente des machines, équipements et technologies post-récolte, de conservation, de traçabilité, de transformation et d’emballage de produits agricoles…

Agritech Vietnam 2019 se concentre sur le transfert de technologies et la présentation de plusieurs chaînes de production modernes.

Farm & Food Expo 2019 présente des potentialités des produits agricoles du Vietnam et les possibilités d’exportation vers des marchés importants et émergents.

D’après Nguyen Phuong Dong, vice-directeur du Service municipal de l’Industrie et du Commerce, les exportations nationales de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles en 2018 ont rapporté 40,2 milliards de dollars, un record depuis 10 ans. Le secteur vise 43 millards de dollars d’exportations pour 2019.

Dans le cadre de ces manifestations, sont aussi prévus des échanges et rencontres entre entreprises.

Farm & Food Tech 2019, Agritech Vietnam 2019 et Farm & Food Expo 2019 se poursuivent jusqu’au 22 juin. -VNA