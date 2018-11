Cérémonie d’ouverture de l’exposition Food & Hotel 2018, le 28 novembre à Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - L’exposition Food & Hotel 2018 a ouvert ses portes mercredi 28 novembre au Centre international des expositions de Hanoï (91, rue Trân Hung Dao, arrondissement de Hoàn Kiêm).



Sur ses 5.649 m², l’exposition a réuni 111 entreprises de 13 pays et territoires, dont six groupes internationaux venus de Taïwan (Chine), de Russie, des États-Unis, d’Espagne et de Singapour. Par exemple Lutosa, Yuai, Unox, Syarikak, Mulwara Export, Meltique Beef, ou encore Grupa Maspex. Parmi les marques vietnamiennes, citons les compagnies par actions Dai Tân Viêt, Hà Yên, la Sarl Ân Nam.



Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus: représentants d’entreprises, producteurs, distributeurs et fournisseurs de Hanoï et des provinces voisines. D’après les experts, la transformation alimentaire a de grands potentiels au Vietnam, un pays tropical qui regorge de matières premières abondantes et diversifiées.



Cet événement a été organisé huit fois à Hô Chi Minh-Ville depuis 2005, et c’est la première fois qu’il se tient à Hanoï. Une opportunité pour les entreprises vietnamiennes et étrangères du secteur de l’industrie alimentaire et des services d’hôtellerie-restauration de se rencontrer et de partager des expériences, d’avoir accès à de nouveaux produits, ainsi que de trouver des clients et partenaires.



Une passerelle commerciale



Les produits alimentaires exposés comprendront légumes, viandes, fruits de mer, boissons, thé, café, matières premières alimentaires, produits transformés... Des équipements d’hôtellerie-restauration sont aussi présentés.



"Food & Hotel 2018 aide les entreprises, hôtels et restaurants du Nord du pays à trouver des équipements et des produits gastronomiques de qualité", a énoncé Dô Hông Xoan, présidente de l’Association nationale des hôteliers.



"Cette exposition est une bonne occasion pour renforcer le développement des secteurs de l’industrie alimentaire et de l’hôtellerie-restauration dans le Nord et améliorera la qualité des services touristiques", a partagé Mme Xoan.



"C’est la première fois, nous présentons cette exposition à Hanoï. Ce lieu, le secteur de l’industrie, des services, de l’hôtellerie et du tourisme se développe de plus en plus. J’espère que c’est une bonne occasion de relier les producteurs, les distributeurs et les fournisseurs dans ce domaine. L’exposition est aussi un passerelle commerciale avec les pays du monde", a indiqué BT Tee, directeur général d’UBM VES et organisateur de l’exposition.



À cette occasion, divers programmes sont proposés dont des concours de chefs, de préparation de boissons ainsi que des forums. Grace aux concours de niveau international et aux événements reliant entreprises vietnamiennes et étrangères, cet événement offre aux fournisseurs internationaux l’occasion de se rencontrer et de se faire connaître auprès des acheteurs, experts et chefs d’entreprises.



Clôture le 30 novembre. -CVN/VNA