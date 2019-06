EuroSphere est un événement très attendue par les consommateurs vietnamiens. Photo: internet



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’exposition "EuroSphere 2019", salon annuel dédié à l’art de vivre à l’européenne, a lieu du 14 au 16 juin à Ho Chi Minh-Ville.

Poursuivant le succès des éditions précédentes, EuroSphere continue de connecter les cultures européenne et asiatique, en réunissant plus de 50 marques de longue date dans les domaines de l’alimentation et des boissons, de la mode, de la bijouterie, des cosmétiques, du parfum, de la décoration intérieure, de l’automobile, de l’éducation, de l’immobilier et du tourisme.

En particulier, pour la première fois, EuroSphere 2019 dispose de pavillons pour les Vietnamiens souhaitant investir en Europe.

EuroSphere 2019 offre la chance aux consommateurs vietnamiens d’expérimenter eux-mêmes des produits fabriqués en Europe, en plus de rencontrer des producteurs.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur Bruno Angelet, chef de la délégation de l’Union européenne au Vietnam, a espéré que l’EuroSphere 2019 apporterait une expérience européenne la plus réelle possible aux consommateurs vietnamiens souhaitant chercher des produits de qualité au service de leur vie.

L’entrée gratuite à ce salon aidera les exposants à chercher davantage de clients et de partenaires, a-t-il ajouté.

Selon l’ambassadeur Bruno Angelet, avec la prochaine signature de l’Accord de libre-échange UE – Vietnam, les opportunités offertes par l’EuroSphere 2019 deviendront une prémisse solide pour les entreprises des deux parties. Si elles réussissent à accéder au marché vietnamien, les entreprises européennes peuvent conquérir le marché d’Asie du Sud-Est.

Mme Mayte Pernas, directrice du réseau commercial UE - Vietnam (EVBN), a annoncé que l’EuroSphère 2019 serait une passerelle d’affaires reliant les entreprises européennes à celles du Vietnam, mais également un événement très attendu par les consommateurs vietnamiens.

EuroSphere est organisé par le réseau commercial UE - Vietnam (EVBN) avec le soutien de la délégation de l'UE au Vietnam. -VNA