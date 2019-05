Un numéro artistique lors de la cérémonie d’ouverture de l’Année nationale du tourisme 2019 et du 9e Festival maritime de Nha Trang-Khanh Hoa. Photo : VNA



Khanh Hoa (VNA) – La cérémonie d’ouverture de l’Année nationale du tourisme 2019 et du 9e Festival maritime de Nha Trang-Khanh Hoa a été organisée le soir du 11 mai dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre).

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a apprécié le développement fort du secteur touristique tant en quantité qu’en qualité de services.

Selon lui, en 2018, l'Organisation mondiale du tourisme a classé le Vietnam à la 3e place parmi les 10 pays enregistrant la plus forte augmentation de voyageurs. De nombreux projets, établissements d’hébergement aux normes internationales ont été mis en service.

Les secteurs, organes et localités doivent intensifier leur collaboration dans l’édification d’un secteur touristique amical et moderne pour attirer plus de touristes étrangers au Vietnam, a appelé le vice-Premier ministre.

Placée sous le thème « Nha Trang-couleurs de la mer », l’Année nationale du tourisme 2019 comprend 13 activités organisées conjointement par le ministère de la Culture, des Sports, du Tourisme et d’autres ministères et agences, 11 activités principales et une cinquantaine d'activités supplémentaires organisées par la province de Khanh Hoa, près de 40 activités organisées par 14 autres villes et provinces.

Moment fort de l’Année nationale du tourisme, le 9e Festival de la mer Nha Trang - Khanh Hoa, du 11 au 14 mai, se compose de près de 60 activités culturelles et festives visant à promouvoir les images des hommes et de l’identité culturelle de la localité.

Selon les prévisions du service provincial du Tourisme, l’ouverture de l’Année nationale du tourisme 2019 et du 9e Festival maritime de Nha Trang-Khanh Hoa permettrait d’attirer environ 150.000 visiteurs. -VNA