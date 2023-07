Photo : VNA Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 4 juillet à Hanoï une téléconférence entre le gouvernement et les localités et la réunion périodique du gouvernement pour examiner les du pays au premier semestre et définir les tâches pour le proche avenir.

La téléconférence examinera la mise en œuvre de la résolution du gouvernement n ° 01 / NQ-CP du 6 janvier 2023 sur la relance et le développement socio-économiques, l'allocation et le décaissement du capital d'investissement public, la mise en œuvre de trois programmes cibles nationaux et le projet de résolution sur les tâches et les solutions pour surmonter les difficultés de production et d'affaires, stabiliser la macro-économie, contrôler l'inflation, stimuler la croissance et assurer les grands équilibres économiques et le bien-être social dans le nouveau contexte.

Les participants discuteront également du budget de l'État au premier semestre, d'un rapport sur la mobilisation de l'aide publique au développement et des prêts étrangers concessionnels, et du ratio de réemprunt des prêts étrangers pour les projets dans le delta du Mékong conformément à la Résolution du gouvernement sur le développement durable dans le Delta du Mékong dans l'adaptation au changement climatique.

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que malgré les évolutions compliquées dans le monde, les ministères, les agences et les localités ont déployé des efforts concertés pour atteindre essentiellement les objectifs globaux en juin et au premier semestre de cette année. Concrètement, la situation macroéconomique est restée stable, l'inflation a été maîtrisée et la croissance a été favorisée tout en assurant les grands équilibres économiques. La politique monétaire a été gérée de manière appropriée, flexible, proactive et opportune, avec de nouvelles réductions des taux d'intérêt directeurs. Les secteurs clés de l'économie ont continué de connaître des changements positifs tandis que la sécurité sociale était garantie.

Il a clairement souligné les difficultés et les obstacles existants, tels qu'une croissance économique plus faible que prévu, les défis auxquels sont confrontées les entreprises, les pertes d'emplois et la réduction des heures de travail. Les disciplines et les règlements n'étaient pas encore strictement appliqués tandis que de nombreux fonctionnaires craignaient de faire des erreurs et d'assumer des responsabilités.

Le chef du gouvernement a demandé aux participants d'identifier clairement les réalisations et les lacunes qui doivent être corrigées ainsi que les leçons apprises en matière de développement socio-économique en juin et au premier semestre. Sur cette base, ils devaient proposer des solutions clés et des mesures de percée pour effectuer les tâches en juillet et au second semestre.-VNA