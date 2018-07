La cérémonie d'ouverture de Mini Thailand Week 2018 à Can Tho. Photo: baodautu.vn



Can Tho (VNA) – Mini Thailand Week 2018 a commencé vendredi 6 juillet dans la ville de Can Tho (Delta du Mékong).

Cet évènement de trois jours expose sur 123 stands des produits alimentaires, ménagers, cosmétiques, en cuir, des bijoux et accessoires…

Dans le cadre de cette semaine, seront organisés des salons de l’éducation, du tourisme, de l’hôtellerie…

Mini Thailand Week 2018 vise à réaliser l’objectif de porter à 20 milliards de dollars les échanges commerciaux bilatéraux d’ici 2020, a déclaré Mme Somrudee Poopornanake, consul général adjoint de Thaïlande à Ho Chi Minh-Ville.

Organisée annuellement depuis quatre ans, la semaine des produits thaïlandais à Can Tho permet aux entreprises thaïlandaises de présenter leurs produits aux consommateurs locaux et de rechercher des opportunités d’affaires et d’investissements dans les provinces méridionales du Vietnam, notamment celles dans le delta du Mékong.

En 2017, les échanges commerciaux Vietnam-Thaïlande ont atteint 16,6 milliards de dollars. -VNA