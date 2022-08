Ouverture de la Semaine des produits OCOP de Hanoï 2022. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’édition 2022 de la Semaine des produits de Hanoï qualifiés dans le cadre du programme “À chaque commune, son produit” (OCOP), s’est ouverte le 10 août au parc de Thong Nhat, arrondissement de Hai Ba Trung.

L’évènement permet aux producteurs et distributeurs à trouver des débouchés pour leurs produits, à partager leurs expériences en matière de transformation numérique, d'adaptation flexible à la période post-pandémique et aux fluctuations du marché, a déclaré Nguyen Van Chi, vice-président permanent du Bureau de coordination sur l'édification de la Nouvelle ruralité de la capitale.

Il s’agit aussi une activité en l’honneur du mouvement «Les Vietnamiens accordent la priorité aux produits vietnamiens ». Le comité d’organisation donnera des conseils aux producteurs sur des demandes, habitudes de distributeurs et consommateurs pour qu’ils puissent mieux exploiter le marché local, a-t-il ajouté.

La Semaine qui se déroule jusqu’au 14 août, présente sur une centaine de stands des produits alimentaires, à base de plantes, artisanats, du textile-habillement, cosmétiques, ustensiles ménagers, boissons, fruits et légumes…

Le programme OCOP, lancé au Vietnam en 2018, vise à commercialiser les spécialités locales afin d’améliorer les revenus des agriculteurs, de promouvoir une production respectueuse de l’environnement et des méthodes traditionnelles. Le Vietnam s’est fixé pour objectif d’avoir environ 6.500 produits OCOP étoilés en 2022, soit 1.100 produits de plus qu’en 2021.

Jusqu’à présent, Hanoï compte 1.649 produits labellisés OCOP dont quatre qualifiés cinq étoiles, 1.098 qualifiés quatre étoiles et 534 qualifiés trois étoiles. La ville a pour objectif d'achever l'évaluation et la classification d'au moins 2.000 produits OCOP d'ici 2025. La capitale donnera la priorité à la valorisation des spécialités régionales et des villages d'artisanat traditionnel, et continuera d'aider la valorisation des produits certifiés.

La promotion de ces produits est particulièrement importante. Participer au commerce électronique, aux ventes en ligne pour présenter et commercialiser les produits est une solution efficace pour aider à maintenir les chaînes d'approvisionnement en produits agricoles durant la pandémie, selon le Bureau municipal de coordination de l’édification de la Nouvelle ruralité.

Le directeur adjoint du Service municipal de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyen Ngoc Son a déclaré que pour élargir le marché des produits agricoles, le service a renforcé la connexion entre Hanoï et d'autres villes et provinces pour la consommation des produits agricoles sûrs.

"En plus de cela, le service a également organisé des activités de connexion directe entre fabricants - distributeurs - consommateurs de la ville, et a lancé le site Web https://chonhaminh.gov.vn pour promouvoir les connexions sur la plate-forme de commerce électronique", a-t-il ajouté.

En juillet dernier, les autorités municipales ont organisé la Semaine des produits OCOP de Hanoï et des provinces et grandes villes de 2022 pour mettre en relation les entreprises et les consommateurs et introduire les produits OCOP de Hanoï dans les points de vente de détails.

Cet évènement a contribué également à la valorisation de la marque, à la préservation des villages de métiers, à la diversification des produits OCOP en association avec le tourisme local, à la promotion du développement agricole et à la construction de la Nouvelle ruralité.

Dans le cadre du Programme de promotion ciblé de Hanoï en 2022, le Département municipal de l’industrie et du commerce envisage de continuer à organiser dans les temps à venir de nombreux événements, dont des foires-expositions, pour promouvoir les marques et accélérer la consommation de produits d’autres localités.

Hanoï créera des conditions favorables aux entreprises, aux coopératives et aux foyers producteurs d’autres localités pour présenter leurs produits sur le marché municipal, contribuant à assurer l’approvisionnement de la capitale en biens essentiels, a déclaré Tran Thi Phuong Lan, directrice par intérim du Département municipal de l’industrie et du commerce. -VNA