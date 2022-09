Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La Semaine de la culture cambodgienne au Vietnam 2022 avec une riche palette d’activités s’est ouverte mercredi soir, 28 septembre, à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA

L’événement vise à célébrer le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam 2022.

S'adressant à la cérémonie d'ouverture, le secrétaire d'État du ministère cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts, Long Ponnasirivath, a affirmé que, bien que les échanges culturels directs entre les deux pays aient été récemment interrompus en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19, les deux parties maintiennent toujours et échangent la coopération culturelle aux niveaux bilatéral, multilatéral, régional et international sous des formes appropriées, notamment par le biais d'activités en ligne.

Le secrétaire d'État du ministère cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts, Long Ponnasirivath, prend la parole lors de la cérémonie d'ouverture de la Semaine de la culture cambodgienne au Vietnam 2022. Photo : VNA



Selon Long Ponnasirivath, la Semaine de la culture vietnamienne au Cambodge tenue en août dernier et la Semaine de la culture cambodgienne au Vietnam en cours du 28 septembre au 2 octobre à Hô Chi Minh-Ville sont le résultat de la mise en œuvre d'un plan de coopération sur la culture et l'art entre les deux pays, et aussi une des activités culturelles importantes à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts ont signé un plan de coopération culturelle et artistique pour la période 2023-2027. –VNA