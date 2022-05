Vue de la réunion des hauts fonctionnaires de la défense de l'ASEAN 2022. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - La réunion des hauts officiels de la défense de l'ASEAN 2022 (ADSOM) et celle élargie (ADSOM+) se sont officiellement ouvertes à Phnom Penh, au Cambodge, sous la présidence du général Nem Sowat, directeur général du Département général de la politique et des relations extérieures du ministère de la Défense du Cambodge.

La délégation de haut rang du Vietnam, conduite par le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, membre du Comité central du Parti, vice-ministre de la Défense, y participe.

Délégués participant à la réunion des hauts fonctionnaires de la défense de l'ASEAN 2022. Photo: VNA

Tenue les 17 et 18 mai, l'ADSOM se porte sur le rapport de synthèse de la Conférence en ligne du groupe de travail des hauts officiels de la défense de l'ASEAN (ADSOM WG) et de la 16e réunion annuelle du Réseau des Instituts de défense et de sécurité de l'ASEAN, et fait le point sur la coopération actuelle de l'ASEAN en matière de défense.

En outre, les délégués examineront de nouvelles initiatives de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM) visant à renforcer la coopération au sein du bloc dans les temps à venir.

Entretien entre le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien et le général Nem Sowat du Cambodge. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 16 mai, avant l'ADSOM et l'ADSOM+, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien avait eu des réunions bilatérales avec les chefs des délégations du Cambodge et de Singapour.

Lors de l'entretien avec le général Nem Sowat, chef du Département général des politiques et des relations extérieures du Cambodge, les deux dirigeants avaient hautement apprécié la coopération bilatérale en matière de défense entre le Vietnam et le Cambodge ces dernières années, notamment l'organisation réussie du 5e dialogue bilatéral sur la politique de défense tenu le 14 mai et le premier échange d'amitié de la défense frontalière, le 15 mai.

Les deux chefs de délégation ont convenu de promouvoir la coordination étroite et la mise œuvre efficace du contenu du Plan de coopération pour 2022 signé par les ministères de la Défense des deux pays.

Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien avait affirmé que le ministère vietnamien de la Défense travaillerait en étroite collaboration avec le Cambodge pour que le Royaume puisse assumer avec succès sa présidence de l'ASEAN en 2022.

Lors de la rencontre avec Chan Heng Kee, secrétaire permanent du ministère de la Défense de Singapour, les deux parties avaient hautement apprécié les bonnes relations d'amitié entre les ministères de la Défense du Vietnam et de Singapour, notamment depuis la signature de l'accord de coopération en la matière le 25 février par le ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang et son homologue singapourien Ng Eng Hen. -VNA