Lancement de la première Semaine du tourisme "Ho Chi Minh-Ville - La ville que j'aime". Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville a inauguré le 24 décembre la première Semaine du tourisme "Ho Chi Minh-Ville - La ville que j'aime".

Cet événement, qui se poursuit jusqu’au 31 décembre, contribuera à la reprise du secteur touristique après la pandémie ainsi qu'à assister les entreprises touristiques dans les activités en fin d’année en assurant une adaptation sûre à la pandémie de COVID-19.

Photo : VNA

Une kyrielle d’activités attrayantes est prévue: espace de présentation, à la Poste centrale, d'images et d'informations détaillées sur les destinations marquantes de la ville de Thu Duc et d’autres districts et arrondissements de la mégapole du Sud, spectacles de rue, concours de photos en ligne, défilé de vélos, programmes promotionnels de services appliquées par des agences de voyage et hôtels, programmes de divertissement, de gastronomie et de shopping...

Selon Phan Thi Thang, vice-présidente du Comité populaire municipal, pour que cette semaine spéciale devienne un événement annuel, le Service municipal du Tourisme devrait continuer de travailler avec les organes concernés pour développer des produits touristiques. Chaque arrondissement/district devrait avoir au moins un produit touristique spécifique pour attirer les touristes.

Ho Chi Minh-Ville considère que le marché intérieur jouera un rôle clé dans la reprise du tourisme en 2022.-VNA