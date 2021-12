Ouverture de la première Conférence nationale des relations extérieures sur la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti. Photo: baoquocte.vn

Hanoï (VNA) – La première Conférence nationale des relations extérieures sur la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti s’est ouverte mardi 14 décembre.

Cet événement, organisé à la fois en présentiel et par visioconférence, est présidé par le secrétaire général du Comité central du Parti, Nguyen Phu Trong.



L’événement voit également la participation, entre autres, du président de la République Nguyen Xuan Phuc, du Premier ministre Pham Minh Chinh et du permanent du Secrétariat du Parti Vo Van Thuong.



Le 13e Congrès national du Parti a défini des objectifs, des orientations et des tâches pour le développement national pour 2025 et 2030, vision pour 2045. Le 13e Congrès national du Parti a continué de développer et de perfectionner les lignes politiques du Parti en matière de diplomatie pour répondre aux exigences du processus de développement national dans la nouvelle période.



Organisée par le Bureau politique, le Secrétariat, cette première conférence vise à discuter des relations extérieures du Parti, de la diplomatie de l'État, de la diplomatie populaire et de tout le système politique. Elle a pour but de divulguer la Résolution du 13e Congrès national du Parti, en particulier les préconisations, les lignes directrices et les orientations en matière de relations extérieures auprès du Parti, du peuple et de l’armée.



Avant l’ouverture de cet événement, les dirigeants du Parti et de l'État et les délégués ont visité une exposition sur les réalisations du Vietnam dans le domaine des relations extérieures. –VNA