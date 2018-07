Des passagers sur le premier vol Da Nang-Deagu à Deagu. Photo : http://www.sggp.org.vn

Da Nang (VNA) – Le transporteur aérien à bas prix Vietjet Air a commencé à exploiter le 19 juillet la nouvelle ligne aérienne directe Da Nang-Deagu (République de Corée).

Chaque jour il y a un vol aller-retour avec une durée de chaque trajet d’environ 4h15. Le vol aller décolle à 0h15 (heure locale) à Da Nang et atterrit à Deagu à 6h30 (heure locale). Pour le vol retour Deagu-Da Nang, les heures de décollage et d’atterrissage sont respectivement à 7h30 et 10h.

La ville de Da Nang est un centre économique et touristique d’envergure au Centre du pays.

Deagu est la 4e ville de la République après Seoul, Busan et Incheon.

L’ouverture de cette ligne aérienne apporte de nombreuses opportunités de déplacement, de tourisme entre les deux villes de deux pays et contribue aussi à promouvoir les échanges commerciaux et l’intégration dans la région.

Avec une flotte de plus de 60 avions, Vietjet Air opère 385 vols par jour. Elle a déjà transporté plus de 60 millions de passagers sur un réseau de 93 lignes domestiques et régionales vers des destinations tels que la Thaïlande, Singapour, la République de Corée, le Taïwan, Hong Kong, Chine, la Malaisie, l’Indonésie et le Myanmar.

D'ici fin de 2018, la compagnie prévoit d'exploiter plus de 120.000 vols et de desservir plus de 24,1 millions de passagers sur un total de 39 lignes domestiques et 61 lignes internationales. -VNA