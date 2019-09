Ouverture de la foire touristique internationale de Thanh Hoa 2019. Photo: http://baothanhhoa.vn



Thanh Hoa (VNA) – La foire touristique internationale de Thanh Hoa 2019 s’est ouverte samedi le 14 septembre dans la ville centrale de Thanh Hoa.



Organisé par le groupe Flamingo, la compagnie par actions Hanoi Redtours et le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’événement a attiré la participation des organes diplomatiques et touristiques de Singapour, de Thaïlande, de République de Corée, de Malaisie, du Japon, de Turquie, de Taïwan (Chine) ; ainsi que des représentants de l’Administration nationale du Tourisme, de l’Association du tourisme du Vietnam, des compagnies aériennes Vietnam Airlines et Jestar Pacific, et des agences de voyage.



La foire offre une bonne occasion aux visiteurs d’accéder aux nouvelles tendances et nouveaux produits touristiques, de découvrir la culture et le tourisme de la République de Corée, de la Thaïlande, de Singapour, de la Malaisie et du Japon, outre d’acheter des circuits touristiques à un prix raisonnable.



En outre, elle présente en trois jours de nombreuses activités autour du tourisme telles que la présentation de la gastronomie, des arts folkloriques traditionnels et des produits artisanaux, ou la rencontre avec des agences touristiques nationales comme étrangères.



S’exprimant à cet événement, la vice-présidente du Comité populaire provincial, Le Thi Thin, a espéré que sa province pourrait accueillir d’ici 2020 11,2 millions de touristes pour un chiffre d’affaires de 20.500 milliards de dôngs, soit environ 890 millions de dollars.



Lors de la cérémonie d’ouverture, a eu lieu la cérémonie de signature des protocoles d’accord de coopération entre le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Thanh Hoa, l’Organisation du Tourisme de la République de Corée et la compagnie Hanoi Redtours ; entre le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Thanh Hoa et le groupe Flamingo ; et entre l’Association du tourisme de Thanh Hoa et la compagnie Hanoi Redtours. -VNA