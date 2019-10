Des entreprises présentent leurs équipements (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - La foire aux technologies et aux équipements et la Journée des start-up, de l'innovation et de la créativité du delta du Mékong 2019 (Techmart-Techfest) ont été inaugurées mardi dans la ville de Can Tho, réunissant près de 200 unités participantes.

Avec 250 stands, les instituts, écoles, organisations et entreprises participants ont lancé 800 projets de recherche axés sur la transformation des aliments et des produits aquatiques et halieutiques.



Les produits de plus de 30 individus et entreprises de Can Tho et d'autres localités du delta du Mékong ont également été exposés à cette occasion.



En outre, l'événement comprenait des séances d'échange entre les investisseurs et les projets de start-up, ainsi que des colloques au cours desquels les entrepreneurs ont partagé leurs réussites et leurs échecs.

Selon Tran Van Tung, vice-ministre des Sciences et des Technologies, Techmart-Techfest Mekong 2019 crée un environnement permettant de lier la science et la technologie à la production et aux entreprises, et intensifie le transfert technologique et l'application scientifique dans la production et la vie quotidienne.



Il vise également à aider les entreprises à renouveler leurs technologies, leurs équipements et leurs méthodes de production, à améliorer leur compétitivité, à promouvoir leurs produits et à développer leur marché, a-t-il déclaré.



Techmart-Techfest Mekong 2019 fait partie d'une série d'événements similaires qui se déroulent dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre), et à Hanoï (Nord).

C'est également un début pour le festival national des startups innovantes organisé à Ha Long, dans la province de Quang Ninh, du 3 au 6 décembre prochain. -VNA