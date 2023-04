Photo: VNA Hanoï (VNA) - La Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM) 2023, placée sur le thème "Tourisme culturel", s’est officiellement ouverte le 13 avril à Hanoï, avec 450 stands de 51 localités du pays et 15 pays et territoires à travers le monde.

Cet événement, qui se poursuit jusqu’au 16 avril, est organisé par l'Association du tourisme du Vietnam.

Selon les prévisions, plus de 3.000 entreprises et plus de 60.000 personnes sont attendues aux activités de la VITM 2023

Lors de la foire, les entreprises du tourisme et de l'aviation lanceront plus de 10.000 circuits et produits touristiques promotionnels.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, a déclaré que l’événement de cette année vise à encourager les agences de voyage à investir dans le développement de nouveaux produits touristiques en tirant le meilleur parti de la culture traditionnelle et du patrimoine culturel du Vietnam.

La diversité de culture, de coutumes, d’activités de production et de vie quotidienne de 54 groupes ethniques au Vietnam est toujours attrayante pour les touristes nationaux et internationaux, a-t-il souligné.

Il a espéré que le tourisme serait développé et deviendrait une partie importante du secteur culturel, contribuant ainsi à préserver la valeur du patrimoine culturel vietnamien.

Dans ce cadre, une série d'activités sont prévues, dont un forum sur le développement du tourisme culturel vietnamien, un séminaire sur la réduction des déchets plastiques dans le secteur du tourisme…-VNA