Ouverture de la Foire internationale du tourisme du Vietnam-VITM 2022. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM) 2022, placée sur le thème "Nouvelle normalité - Nouvelles opportunités pour le tourisme au Vietnam", s’est officiellement ouverte le 31 mars à Hanoï.

Cet événement, qui se poursuit jusqu’au 3 avril, est organisé par l'Association du tourisme du Vietnam. Il réunit plus de 500 entreprises de 52 villes et provinces vietnamiennes et de six pays et territoires que sont le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, la Malaisie, Taïwan (Chine) et la Turquie.

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Doan Van Viet, la VITM est l'un des événements importants pour relancer les activités de coopération pour la reprise et le développement du tourisme au Vietnam.

Selon les prévisions, plus de 2.000 entreprises et plus de 40.000 personnes sont attendues aux activités de la VITM 2022. Lors de la foire, les entreprises du tourisme et de l'aviation lanceront plus de 10.000 circuits promotionnels, 100.000 billets d'avion de bon marché et plus de 1.000 cadeaux aux clients.

Dans ce cadre, de nombreux séminaires et conférences de presse sont prévus pour présenter de nouveaux produits et services, dont un forum national visant à avancer des mesures pour développer un tourisme respectueux de l’environnement et promouvoir la transformation numérique dans le secteur.-VNA