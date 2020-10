La cérémonie d'ouverture de la foire Hanoï Gift Show 2020. Photo: VNA

Hanoï (VNA) –La foire internationale des cadeaux et des produits artisanaux de Hanoï 2020 (Hanoï Gift Show 2020) a ouvert ses portes le 15 octobre au Centre national d’exposition et de construction au 1 rue Do Duc Duc, arrondissement de Nam Tu Liem.

Sur 400 stands, la foire présente des produits uniques et créatifs à haute valeur économique et esthétique de nombreuses entreprises vietnamiennes et étrangères, notamment ceux de villages d’artisanat de Hanoï.

Après huit éditions, Hanoi Gift Show est devenu une foire annuelle typique du secteur artisanal du Vietnam. Ses éditions précédentes ont réuni plus de 1.950 entreprises vietnamiennes et 5.200 importateurs et visiteurs étrangers. Plus de 600 contrats, d’une valeur totale de plus de 50 millions de dollars, ont été signés dans son cadre.

Cette année, la foire, qui dure jusqu’au 18 octobre, devrait accueillir plus de 10.000 visiteurs. -VNA