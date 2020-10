Cérémonie d'ouverture de la Foire de l’industrie auxiliaire de Hanoï 2020. Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - La Foire de l’industrie auxiliaire de Hanoï 2020 (Hanoi Supporting Industry Fair 2020) a ouvert ses portes le 28 octobre au Centre d'exposition et des transactions économiques et commerciales, 489 rue Hoang Quoc Viet à Hanoï.

Réunissant près de 190 entreprises de l'industrie auxiliaire et de 20 grands acheteurs opérant dans trois grands secteurs (composants électriques et électroniques, composants d'assemblage de véhicules automobiles et composants mécaniques fabriqués; industrie auxiliaire des secteurs du textile-habillement, du cuir et de la chaussure; industrie auxiliaire des secteurs de haute technologie), l'événement vise à aider les entreprises dans l'industrie auxiliaire de Hanoï en particulier et du pays en général à améliorer leurs capacités, à rejoindre la chaîne d'approvisionnement mondiale dans la fabrication de composants et de pièces de rechange, à accéder à la technologie pour améliorer leur capacité à économiser les matières premières, le carburant et l'énergie, et à renforcer l'intégration économique internationale.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Dam Tien Thang, directeur adjoint du service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï, a déclaré que le développement industriel et de l’industrie auxiliaire contribuent de manière décisive à l'efficacité, la qualité et le prix des produits.

Le développement rationnel et équilibré de l’industrie auxiliaire dans le contexte de la mondialisation créera des produits compétitifs, formant des réseaux de production avec de nombreuses couches d'approvisionnement.

En particulier, afin de soutenir les entreprises à promouvoir efficacement leurs produits dans le contexte de l'impact de l'épidémie de COVID-19, Hanoi Supporting Industry Fair 2020 se tient de manières traditionnelle et virtuelle.

Clôture le 29 octobre. -VNA