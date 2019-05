Photo : internet

An Giang (VNA) - La foire commerciale internationale Tinh Bien-An Giang 2019 a débuté le 22 mai dans la zone industrielle Xuan To, district de Tinh Bien, province d’An Giang dans le Delta du Mékong.

Cet événement voit la participation de 150 entreprises venues de 13 villes et provinces du Delta du Mékong et de plusieurs sociétés cambodgiennes. Les exposants présentent des produits agricoles, aquatiques et artisanaux, des biens de consommation, des spécialités vietnamiennes et cambodgiennes sur plus de 370 stands.

Dans le cadre de cette foire qui se poursuit jusqu’au 28 mai, sont prévus la course des taureaux de Bay Nui, des activités de divertissement, des séances de consultation sur le jardinage, une exposition de produits des villages d’artisanat, des circuits touristiques dans la province d’An Giang.

La foire est organisée par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de la province d’An Giang et le Comité populaire du district de Tinh Bien. Il s’agit d’un évenement annuel d’An Giang depuis 13 ans, lequel contribue à promouvoir les exportations vers les autres pays membres de l’ASEAN, notamment au Cambodge.

La foire est aussi un événement important de la coopération économique et commerciale entre An Giang et les provinces cambodgiennes de Takeo et Kandal. -VNA